Blindgänger gefunden

Weltkriegsbombe in Köln: 5.500 Personen von Evakuierung betroffen

05.02.2021, 09:45 Uhr | t-online

Der Zünder einer entschärften Weltkriegsbombe (Archivbild): In Köln-Sürth muss ein Zehn-Zentner-Blindgänger entschärft werden, der bei Bauarbeiten gefunden wurde. (Quelle: Fotostand/imago images)

In Köln-Sürth ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Blindgänger wird am Freitag entschärft. Evakuierungen stehen an.

In Köln-Sürth ist am Donnerstagvormittag bei Bauarbeiten eine englische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger liegt auf einem Grundstück im Bereich Bergstraße. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger".

Nach derzeitigem Stand soll die Bombe am Freitag entschärft werden. Voraussichtlich ab 9 Uhr wird der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat vorerst einen Radius von 500 Metern festgelegt. Der endgültige Evakuierungsbereich wird noch bestimmt. Wie viele Personen von Evakuierungen betroffen sein werden, steht noch nicht fest.

Anwohner, Kitas, Schulen und Unternehmen sollen noch im Laufe des Donnerstages vom Ordnungsdienst per Anwohnerschreiben informiert werden.