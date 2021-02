Temperatursturz

Wetter in Köln: So kalt wird es wieder in der Stadt

25.02.2021, 07:54 Uhr | t-online

Ein Paar sitzt auf einer Bank am Decksteiner Weiher (Archivbild): So frühlingshaft wird das Wetter am Wochenende nicht mehr aussehen. (Quelle: Future Image/imago images)

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter noch von seiner schönsten Frühlingsseite. Doch am Wochenende ist es erstmal vorbei mit den warmen Temperaturen. Mit frühlingshaften 18 Grad und strahlendem Sonnenschein wird der Donnerstag noch einmal zum Vorzeige-Februartag. Doch bereits am Freitag zieht eine Kaltfront über die Region.

In Köln gibt es laut "wetter.com" am Freitagmorgen Regen bei Temperaturen von nur noch sieben Grad. Auch Laufe des Tages wird die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt, es werden höchstens elf Grad erreicht. Nachts ist es klar und die Luft kühlt sich auf frische drei Grad ab. Immerhin soll das Wochenende trocken bleiben und auch die Sonne soll sich bei Höchstwerten um zehn Grad hin und wieder zeigen. Verwendete Quellen: "Wetter.com"

