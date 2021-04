Evakuierung von über 1.000 Menschen

Fliegerbombe in Köln-Merheim erfolgreich entschärft

29.04.2021, 20:44 Uhr | t-online

In einem Wohngebiet in Köln wurde bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Für die erfolgreiche Entschärfung am Abend mussten über eintausend Anwohner evakuiert werden.

Bei Bauarbeiten in Köln-Merheim wurde am Donnerstagvormittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bei dem Blindgänger handelt es sich um eine amerikanische Ein-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder. Sie wiegt 50 Kilogramm, wie die Stadt mitteilte. Gefunden wurde die Bombe auf einem Grundstück im Bereich Ostmerheimer Straße/Kratzweg, mitten in einem Wohngebiet.

Die Weltkriegsbombe wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst um 20.23 Uhr erfolgreich entschärft. Der Blindgänger wird anschließend abtransportiert. Sämtliche Sperrungen werden schrittweise aufgehoben.

Die Anwohnerinnen und Anwohner können anschließend wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Kranke oder gehbehinderte Personen werden mit Krankentransporten zurück nach Hause gebracht, ebenso quarantänepflichtige Personen. Die KVB-Linien 1 und 157 sowie weitere öffentlichen Verkehrsmittel können wieder ohne Einschränkungen fahren.

Fast 1.200 Menschen waren insgesamt von der Evakuierung betroffen. In der Anlaufstelle für Evakuierte in der Kath. Grundschule Fußfallstraße hielten sich 95 Personen auf. Insgesamt mussten 30 Personen mit Transporten (11 Krankentransporte, 19 Quarantäne-Transporte) aus dem Evakuierungsbereich gebracht werden. Nach dem zweiten Klingelrundgang wurde noch eine Familie in einem Haus festgestellt, ferner wurde eine Einzelperson noch in einer Wohnung angetroffen. Die Personalien wurden festgestellt, diese Personen erwartet ein Bußgeldverfahren.

Das Ordnungsamt der Stadt Köln war mit 63 Kräften im Einsatz, die Feuerwehr mit zwei und die Polizei mit sieben. Hilfsorganisationen haben die Evakuierung mit 55 Personen unterstützt.

Wegen Verkehrsbehinderungen wird gebeten, sich zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Köln (www.stadt-koeln.de) bei Radio Köln, WDR und anderen Medien sowie online bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) und weiteren betroffenen Verkehrsunternehmen zu informieren.



Gesperrt waren die Ostmerheimer Straße von-Eltz-Platz bis An der Fliehburg und der Kratzweg von Kieskaulerweg bis Ostmerheimer Straße. Auch die KVB-Linien 1, 157 und 158 waren betroffen.