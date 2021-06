Bergisch Gladbach

Initiativen fordern mehr Radwege: Demos in sechs NRW-Städten

03.06.2021, 02:52 Uhr | dpa

Mit "Schnellbau-Radwegen" wollen mehrere Fahrradinitiativen am heutigen Weltfahrradtag in sechs Städten Nordrhein-Westfalens für eine bessere Fahrradinfrastruktur demonstrieren. Aktionen sind geplant in Bergisch Gladbach, Bochum, Köln, Marl, Mönchengladbach und Wuppertal. Unter dem Motto "Pop-Up-Weltfahrradtag" sollen die Radwege verdeutlichen, dass eine sichere und attraktive Radinfrastruktur schnell und kostengünstig hergestellt werden kann.

Organisiert werden die Aktionen unter anderem vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und den Bündnissen Changing Cities und Bundesrad. Der ADFC hatte anlässlich des Weltfahrradtags am 3. Juni mehr und bessere Fahrradwege gefordert. In den meisten Städten fehle es an sicheren und komfortablen Radwegen.