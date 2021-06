Kampf gegen Rattenplage

Neue Spielplätze sollen Müll-Problem am Kölnberg eindämmen

11.06.2021, 10:41 Uhr | t-online

Eine Ratte sucht Futter im Müll: In der Hochhaussiedlung am Kölnberg finden die Tiere reichlich Nahrung, weil Mieter täglich ihre Abfälle über die Balkone entsorgen. (Quelle: Thomas Banneyer)

Die Rattenplage am Kölnberg wird zunehmend kritischer. Die Mieter werfen weiter ihren Müll vom Balkon und die Sommerwärme verschlimmert die Situation. Jetzt wird händeringend nach Lösungen gesucht.

In der Hochhaussiedlung am Kölnberg in Köln-Meschenich wird die Rattenplage immer schlimmer, vor allem, weil die Mieter sich weiterhin nicht an die korrekte Müllbeseitigung halten und ihre Abfälle weiter von den Balkonen werfen (t-online berichtete). Die warmen Temperaturen verstärken die Geruchsbelästigung. Der Druck nach einer Lösung steigt.

Eine Lösung wäre eine Neugestaltung der Spielplätze auf den Innenhöfen, wie nun bekannt wurde. Spielplätze würden die "Hemmschwelle für Vermüllung heben", sagte Azbiye Kokol, Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums Meschenich, dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Mehr als 200.000 Euro an Spendengeld seien dafür schon zusammengekommen. Es müssten weiterhin alle Hausverwaltungen an einen Tisch gebracht werden, um Herr der Lage zu werden, heißt es in dem Bericht weiter.