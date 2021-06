Entschärfung noch am Donnerstag

Mehrere Weltkriegsbomben in Rondorf gefunden

24.06.2021, 10:52 Uhr | t-online

Ein bereits entschärfter Blindgänger (Symbolbild): In Köln-Rondorf sind am Vormittag mehrere Weltkriegsbomben entdeckt worden. (Quelle: BeckerBredel/imago images)

Am Vormittag sind in Köln-Rondorf auf einem Grundstück mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Diese sollen noch am Donnerstag entschärft werden. Der Gefahrenbereich wird dafür evakuiert.

Bei Sondierungsarbeiten sind nach Angaben der Stadt Köln am Donnerstagvormittag im Stadtteil Rondorf mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bomben amerikanischer Bauart mit Heckaufschlagzünder seien auf einem Grundstücck im Bereich "Am Höfchen" entdeckt worden.

Die Blindgänger müssen noch heute entschärft werden, so die Stadt. Dafür müsse der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln seien vor Ort.

Das Ordnungsamt werde über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung entscheiden Zunächst wurde der vorläufige Gefahrenbereich vom KBD mit einem Radius von 500 Metern festgelegt. Der endgültige Evakuierungsbereich werde jedoch noch bestimmt. Wie viele Personen von Evakuierungen betroffen sein werden und wann die Blindgänger entschärft werden können, stehe noch nicht fest.