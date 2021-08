"Drinks gegen Pieks"

Junge Leute lassen sich für Gastro-Gutscheine impfen

Eine Schlange mit größtenteils jungen Menschen bildet sich vor dem Impfbus: Die Sonder-Impfaktion "Drinks gegen Pieks" nahe der Zülpicher Straße kommt gut an. (Quelle: Florian Eßer)

Um weiteren Anreiz zur Impfung auch für junge Menschen zu bieten, hat der Impfbus im Kwartier Latäng gehalten. Hier gibt es Getränke-Gutscheine vieler Anbieter für die Impfung. Viele Kölnerinnen und Kölner nehmen das Angebot an.

Vermutlich werden die geplanten 290 Gutscheine nicht reichen. Bereits kurz nach Start der Impfaktion "Drinks gegen Pieks" der Gastro Kwartier Latäng e.V. zusammen mit der Stadt Köln sind bereits rund 60 vor allem junge Menschen gekommen, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Dafür erhalten sie jeweils einen Verzehrgutschein im Wert von zehn Euro.

Der Impfbus hat im Kwartier Latäng gehalten, vor dem "Späti Köln" in der Roonstraße Ecke Zülpicher Straße. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson – spontan und ohne vorherigen Termin. "Der Grundsatz ist, dass die Chancen für die Gastronomie, normal weiter arbeiten zu können, auch von der Impfquote abhängig sind", erklärt Mitinitiator Markus Vogt vom Gastro Kwartier Latäng e.V. gegenüber t-online. "Wenn wir also dabei helfen können, eine hohe Quote zu erreichen, dann tun wir Gastronomen das gerne. Von einem Impfzwang halten wir aber auch nichts."

Gutscheine sind in 24 teilnehmenden Bars einlösbar

24 Mitglieder der Gastro-Vereinigung, darunter das Soylent Green, Kwartier, Borsalino oder die Soulbar, haben sich an der Aktion beteiligt. Die Gutscheine können nach der Impfung in den teilnehmenden Lokalen eingelöst werden.



Vor allem junge Leute von 20 bis 35 Jahren sollen durch die Aktion erreicht werden. "Ich wollte mich gerne mit Johnson & Johnson impfen lassen und finde es gut, dass das hier jetzt ganz spontan und ohne Termin möglich ist", sagt der 25-jährige Marvin. Über den Gutschein freut sich Marvin, der im Kwartier Latäng wohnt, auch, will ihn aber nicht direkt im Anschluss einlösen, sondern sich lieber aufbewahren.

Sabine Krüger von der KVNO mit Markus Vogt vom Gastro Kwartier Latäng e.V.: "Nach der Impfung sollten es maximal zwei Kölsch sein." (Quelle: Florian Eßer)



Sabine Krüger von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein Köln (KVNO) leitet die Impfaktion. "Nach der Impfung sollten es maximal zwei Kölsch sein, übertreiben sollte man es mit dem Alkohol auf jeden Fall nicht."



Auch für sie ist eine solche Aktion, wo es für die Impfung Bargutscheine gibt, neu: "Wenn man aber schaut, wie viele Leute jetzt schon hier sind, dann scheint das gut anzukommen."



Die Impfwilligen stehen geduldig Schlange und warten auf ihren Pieks. Auch eine 33-Jährige freut sich über das Angebot: "Hier ist es so unkompliziert und dass man einen Gutschein kriegt, ist natürlich ein cooler Nebeneffekt."

Die Impfaktion soll noch bis 22.30 Uhr laufen.