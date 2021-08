Kunden fliehen aus Laden

Überfall auf Aldi-Filiale in Köln

20.08.2021, 17:01 Uhr | t-online

Polizisten stehen vor einem Lebensmittelmarkt: In Köln ist eine Aldi-Filiale überfallen worden. (Quelle: Marius Becker/dpa)

In Köln hat ein 48-Jähriger eine Lebensmittelfiliale überfallen und dabei auch eine Kundin bedroht. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen.

Polizeieinsatz im Supermarkt: Am Freitagmorgen hat ein 48-Jähriger in einer Aldi-Filiale eine Kundin mit einem spitzen Gegenstand bedroht und Medikamente gefordert. Das berichten Zeugen der Polizei. Zu dem Vorfall kam es an der Dürener Straße im Kölner Stadtteil Lindenthal.

Wie die Polizei berichtet, soll der Mann dabei mehrmals "Überfall" gerufen haben. Dann forderte er die Herausgabe von Medikamenten.

Andere Kunden alarmierten die Polizei, die das Gebäude daraufhin umstellte. Die Kunden und Mitarbeiter der Aldi-Filiale konnten selbstständig ins Freie fliehen, heißt es. Verletzt wurde niemand.



Verdächtiger festgenommen

Als der mutmaßliche Täter versuchte, durch die Hintertür zu fliehen, ergriffen ihn die Beamten. Der Mann sei dabei unbewaffnet gewesen, so die Polizei.

Die Polizei hat anschließend begonnen, Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Motiv und Ablauf des Vorfalls sind noch nicht abschließend geklärt, hieß es von der Polizei am Freitagnachmittag. Laut Polizei ist noch nicht geklärt, ob es zu einer Geiselnahme kam, die Ermittlungen dauern an.