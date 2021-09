Geldbote mit Waffe bedroht

Reemtsma-Entführer Drach soll weiteren Überfall begangen haben

14.09.2021, 14:42 Uhr | t-online

Er soll für mehrere schwere Raubüberfälle verantwortlich sein: Der bereits einmal verurteilte Verbrecher Thomas Drach sitzt in Köln in Untersuchungshaft. Nun wird ihm ein weiterer Raub zur Last gelegt.

Der frühere Reemtsma-Entführer und mutmaßliche Räuber Thomas Drach sitzt in Köln in Untersuchungshaft. Er steht unter dem dringenden Verdacht, drei Raubüberfälle in Köln und Frankfurt am Main begangen zu haben. Nun wird dem 60-Jährigen ein weiterer Überfall vorgeworfen.



Staatsanwalt Ulrich Bremer bestätigte gegenüber t-online, dass Drach auch ein schwerer Raub in Limburg zur Last gelegt wird. Zuerst hatte der "Express" berichtet. Demnach soll Drach mit einem Komplizen am 10. September 2018 einen Geldboten an einem Supermarkt mit einer Langwaffe überfallen haben.



Thomas Drach in Köln inhaftiert



Die Staatsanwaltschaft Köln hat beim Amtsgericht Köln Haftbefehle gegen Drach und einen weiteren Verdächtigen beantragt. Das Gericht hatte dazu am Dienstagvormittag noch nicht entschieden.

Drach sitzt zwar seit seiner Auslieferung aus den Niederlanden bereits in Untersuchungshaft. Doch sollten die alten Haftbefehl aufgehoben werden, erklärt Bremer im "Express", würde der neue greifen.

Ein Hubschrauber der Polizei landet auf dem Gelände der JVA Ossendorf (Archivbild): Drach sitzt in Köln in Untersuchungshaft.



Der in Erftstadt bei Köln geborene Drach war Anfang 2020 in Amsterdam überführt worden. Dort hatte er gewohnt. Die Überfälle in Köln und Frankfurt fanden 2018 und 2019 statt.



Drach war zuvor nach einer Entführung zu vierzehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden und wurde erst im Herbst 2013 aus der Haft entlassen. Er hatte mit Komplizen den Hamburger Erben der Tabak-Dynastie, Jan Philipp Reemtsma, entführt. Das Opfer wurde nach 33 Tagen wieder freigelassen – gegen umgerechnet rund 18 Millionen Euro Lösegeld.