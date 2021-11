Köln

Prozess: Ex-CDU-Politiker wegen Schuss auf Mann vor Gericht

05.11.2021, 01:38 Uhr | dpa

Ein ehemaliger Kölner Lokalpolitiker der CDU steht ab heute (9.30 Uhr) wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubtem Waffenbesitz vor dem Kölner Landgericht. Der 74-Jährige soll am 30. Dezember 2019 einen damals 20-Jährigen vor seinem Haus zunächst beleidigt, anschließend auf ihn geschossen und ihn an der Schulter verletzt haben. Laut Anklage soll der 20-Jährige zuvor mit weiteren jungen Männern in der Nähe des Hauses des Angeklagten am Rheinufer Musik gehört, sich lautstark unterhalten und Alkohol getrunken haben. Hierdurch soll sich der Angeklagte gestört gefühlt haben. Für die Waffe, mit der er geschossen haben soll, soll der Senior keine waffenrechtliche Erlaubnis besessen haben.

Der Prozess ist mit fünf Verhandlungstagen bis zum 10. Dezember terminiert.