Bereich abgesperrt

"Bedrohungslage" in Kita – Großeinsatz in Köln

19.11.2021, 16:56 Uhr | t-online, nhe

Ein Streifenwagen im Einsatz (Archivbild): In Köln gibt es eine "Bedrohungslage" in einer Kita. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In der Domstadt kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen gibt es eine "Bedrohungslage" in einer Kindertagesstätte.

Die Polizei Köln ist derzeit im Stadtteil Riehl in einem Großeinsatz. Wie die Beamten auf Twitter mitteilen, seien sie derzeit mit vielen Einsatzkräften an der Inneren Kanalstraße Ecke Amsterdamer Straße vor Ort. Bürger sollen den Bereich meiden, die Polizei hat den Bereich rund um die Straße "An der Flora" weiträumig abgesperrt.



Es handele sich um eine "Bedrohungslage" in einer Kindertagesstätte. Demnach habe eine Mitarbeiterin der Kita gegen 15.30 Uhr die Polizei gerufen und berichtet, dass ein Verdächtiger die Kita betreten habe. Er habe gedroht, das Gebäude "in die Luft zu jagen".



Die Erzieherinngen und Erzieher leiteten die Kinder daraufhin aus dem Gebäude. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Informationen sind bisher nicht bekannt.