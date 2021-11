Schwerer Unfall in Köln

Straßenbahn kollidiert mit Pkw – sechs Verletzte

27.11.2021, 09:36 Uhr | t-online

Die Unfallstelle: Sechs Personen wurden am Abend in Köln verletzt. (Quelle: Vincent Kempf)

Einsatz für die Rettungskräfte in Köln: Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen und einem Pkw wurden sechs Personen verletzt. Es kam zu Sperrungen auf der Straße.

In Köln ist am Freitagabend eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Vorgebirgsstraße/Sachsenring. Zwei Insassen des Pkw und vier Fahrgäste der Straßenbahn verletzten sich leicht.

Nach ersten Informationen soll eine Straßenbahn, die in Richtung Chlodwigplatz fuhr, auf der Kreuzung gestoppt haben. Ein Pkw fuhr den Angaben zufolge auf der Vorgebirgsstraße stadteinwärts an der Bahn vorbei. Eine weitere Bahn, die in Richtung Barbarossaplatz fuhr, missachtete offenbar das für sie geltende Haltesignal und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw und schob diesen gegen die stehende Straßenbahn.

Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.