Nach Krebsleiden

Kölner Podcasterin Franziska Knost ist tot

12.02.2022, 16:45 Uhr | t-online, fas

Die Sprecherin und Producerin Franziska Knost ist tot. Die 41-jährige Kölnerin starb nach einem Krebsleiden, auf das sie zuvor in einem Podcast aufmerksam gemacht hatte.

In ihrem Podcast ging es um das Sterben und ihren Umgang mit dem Wissen, dass der Tod nahe ist. Nun ist die Sprecherin Franziska Knost aus Köln im Alter von 41 Jahren gestorben.

Knost litt an einer seltenen Genmutation, die Krebserkrankungen begünstigte. Mit der Krankheit ging sie sehr offensiv um und startete im WDR den Podcast "Sick of it - Statements einer Sterbenden". Mut-Mach-Mantras waren dabei nicht ihr Ding: Stattdessen hinterfragte sie aus ihrer Perspektive gesellschaftliche Kategorien sowie Ansprüche an das Leben. Die Hörerinnen und Hörer forderte sie auf, die persönliche Bucket-Liste des Lebens radikal zu redigieren. Für sie selbst wurde eine "Fuck-it-List" daraus.

Die Mutter eines 14-jährigen Sohnes hatte über 20 Jahre ihres Lebens mit Krebs gelebt. Vor ihrem Tod sagte sie dazu, wenn sie nun an der Krankheit sterbe, habe sie keinen Kampf verloren. "Ich verstehe diese Kampf-Rhetorik nicht."

Der siebenteilige Podcast wurde im November/Dezember 2021 in der ARD Audiothek veröffentlicht, ist jedoch auch über andere Podcast-Anbieter verfügbar.