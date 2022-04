NRW-Landtagswahl 2022

Stadt Köln verschickt Wahlbenachrichtigungen

07.04.2022, 16:22 Uhr | t-online, cco

Ein Briefumschlag mit der Aufschrift "Wahlbenachrichtigung" steckt in einem Briefschlitz (Symbolbild): Am 15. Mai findet die Landtagswahl 2022 in NRW statt. (Quelle: Christian Ohde/imago images)

Während sich die Parteien bereits in den Wahlkampf stürzen, verschickte die Stadt Köln nun die Wahlunterlagen. Eine Briefwahl kann bereits jetzt beantragt werden.

Wer heute in den Briefkasten schaut, könnte sie bereits erhalten haben: Am Mittwoch verschickte die Stadt Köln rund 700.000 Wahlbenachrichtigungen zur bevorstehenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

Wahlberechtigt ist jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und zum Stichtag am 3. April in Köln gemeldet war. In Köln gelten in diesem Jahr 728.530 Menschen als wahlberechtigt.

Köln: So können Sie die Briefwahl beantragen

Jeder Wahlbenachrichtigung können Wählende das jeweils geltende Wahlgebäude entnehmen. Die Umschläge enthalten sowohl die Stimmzettel für die jeweiligen Kölner Wahlkreise als auch die Unterlagen zum Beantragen der Briefwahl.

Eine Briefwahl ist ab dem 19. April möglich. Beantragt werden kann diese sowohl online als auch postalisch. Entweder mittels QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung oder über die Internetseite der Stadt Köln. Für die postalische Anforderung der Briefwahlunterlagen kann das in der Wahlbenachrichtigung enthaltenen Antragsformular genutzt werden.

Wer bis Dienstag, den 12. April, noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0221/221-34567 oder per E-Mail an wahlamt@stadt-koeln.de beim Wahlamt der Stadt Köln zu melden.