Polizei ermittelt

30-Jährige aus Köln getötet – Lebensgefährte stellt sich

24.04.2022, 14:43 Uhr | t-online

Eine Frau wurde in ihrer Wohnung in Köln tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Lebensgefährte der 30-Jährigen hat sich der Polizei gestellt.

Am Samstagnachmittag haben Kölner Polizisten nach einem Zeugenhinweis eine 30 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung an der Straße am Linder Kreuz in Lind gefunden. Wie die Beamten mitteilen, wies die Leiche leichte Spuren massiver Gewalteinwirkung auf.

Die Polizei fahndete zusammen mit einer Spezialeinheit nach dem 39-jährigen Lebensgefährten der Getöteten. Der Mann sei zunächst geflohen, habe sich aber am Sonntagmorgen auf der Polizeiwache Köln-Porz gestellt.



Der Polizei zufolge schweigt der mutmaßliche Täter bislang zu den Vorwürfen und lasse sich von einem Anwalt vertreten. Am Montag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Tat laufen noch.