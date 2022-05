Frau stürzt beim Zugausstieg und wird mitgeschleift

S-Bahnunfall in Köln: Eine Seniorin ist beim Aussteigen gestürzt und anschließend vom Zug mitgeschleift worden. Die 69-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Beim Aussteigen aus einer S-Bahn in Köln ist eine Frau gefallen und 50 Meter von dem Zug mitgeschleift worden. "Die Verunfallte überlebte mit schweren Verletzungen", wie die Bundespolizei mitteilte.

Passiert ist das Ganze am Dienstagnachmittag. Weiter heißt es, dass die 69-Jährige am Haltepunkt Hansaring aussteigen wollte und dabei zwischen den stehenden Zug und den Bahnsteig stürzte. Der Zugführer bemerkte dies nicht und fuhr los. Zeugen betätigten die Notbremse. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.