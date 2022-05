Auf dem Hausboot der Kelly Family galt: Ladies first

Das Hausboot "Sean o'Kelley" war der Mittelpunkt des Kelly-Family-Universums in den Neunzigern, in denen der Band im deutschsprachigen Raum der ganz große Durchbruch gelang. Es ankerte damals in Köln. 2004 wurde es ins Technik Museum Speyer gebracht. Für neue Projekte - ein Album, eine Tour, ein TV-Format - haben es die Kellys zuletzt zeitweise noch mal zu Wasser gelassen.