K├Âln ADAC erwartet am langen Wochenende viele Staus in NRW Von dpa 23.05.2022 - 09:01 Uhr Lesedauer: 1 Min. Autos stauen sich auf einer Autobahn. (Quelle: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Der ADAC in NRW rechnet am kommenden langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende mit vielen Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. "Es gibt praktisch keine Corona-Einschr├Ąnkungen mehr f├╝r den Urlaubsverkehr. Wenn die hohen Spritpreise und Lebenshaltungskosten der Reiselust keinen D├Ąmpfer verpassen, wird sich das Stauniveau der Zeit vor Corona ann├Ąhern", sagte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold am Montag.

Die meisten Staus erwartet der ADAC bereits am Mittwoch von 13 bis 19 Uhr, wenn Berufspendler und Kurzurlauber aufeinandertreffen. 2019 habe der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt mit 1335 Staumeldungen in NRW zu den staureichsten Tagen des Jahres geh├Ârt. Sehr staugef├Ąhrdet seien vor allem die Autobahnen im Gro├čraum K├Âln und im Ruhrgebiet, betonte der ADAC. Vor allem an Baustellen sei Geduld gefragt.

Bei sch├Ânem Wetter rechnet der ADAC au├čerdem an Christi Himmelfahrt sowie Samstag und Sonntag auf den Ausfallstra├čen der St├Ądte in die Naherholungsgebiete mit Verz├Âgerungen durch Tagesausfl├╝gler. Am Sonntagnachmittag sorge dann der R├╝ckreiseverkehr f├╝r volle Autobahnen. Wenig Verkehr erwartet der ADAC in NRW hingegen am Freitag.