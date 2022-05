Schwere Gewitter und Starkregen: Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Montag vor Unwettern im Raum Köln. Die Warnung gilt von 12 Uhr mittags bis 22 Uhr, insbesondere der Süden und Westen Deutschlands sind betroffen.

Achtung, Unwettergefahr: Nachdem es Donnerstag und Freitag in Köln schon ordentlich gekracht und geregnet hat, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Montag vor schweren Gewittern. Von Südwesten würden ab Mittag teils starke Gewitter aufziehen, so der DWD. Die Begleiterscheinungen: Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen.