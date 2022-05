Eine Siegburger Familie soll einen Monat lang einen benachbarten Rollstuhlfahrer in ihrer Wohnung gefesselt und misshandelt haben, um an sein Erbe zu kommen. Die Staatsanwaltschaft Bonn hat einen 29-J├Ąhrigen und seine 32 Jahre alte Schwester unter anderem wegen schwerer Freiheitsberaubung angeklagt, wie am Mittwoch eine Gerichtssprecherin mitteilte.