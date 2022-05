Kölns Dietz erhält Lizenzspielervertrag: Leihe denkbar

St├╝rmer Florian Dietz hat beim 1. FC K├Âln einen Lizenzspielervertrag unterschrieben. Der neue Kontrakt des 23-J├Ąhrigen gilt bis 2025, wie der rheinische Fu├čball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Dietz, der mit dem FC Carl Zeiss Jena und der SpVgg Unterhaching schon in der 3. Liga spielte, ist seit 2020 bei den K├Âlnern. Beim FC kam er bislang f├╝r die Zweitvertretung in der Regionalliga West zum Einsatz. In der vergangenen Saison erzielte er in 18 Spielen 13 Tore.