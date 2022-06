Tankstellenbetreiber sorgen für anhaltende Preisexplosion

Die Senkung der Energiesteuer hat nach einer Stichprobe des ADAC im Raum K├Âln anfangs zu extremen Preisunterschieden an den Tankstellen gef├╝hrt. "Bei den Spritpreisen gibt es teilweise Unterschiede von 20 bis 40 Cent je Liter und das auch an Tankstellen, die sehr nah beieinander liegen", sagte der Sprecher des ADAC Nordrhein, Thomas M├╝ther, am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

K├Âln: Tankrabatt nicht ├╝berall angekommen

Viele Tankstellen h├Ątten die um Mitternacht wirksam gewordene Steuersenkung also offenbar bereits schon in einem hohen Ma├če oder vollst├Ąndig an der Zapfs├Ąule abgebildet. Es gebe nach der Beobachtung von Spritpreisen im Gro├čraum K├Âln am Mittwochmorgen aber auch noch viele Tankstellen, bei denen die Steuersenkung zun├Ąchst offenbar noch wenig bis gar nicht an der Zapfs├Ąule angekommen sei.