Leipzig

Leipzig-Connewitz: Mülltonnen und Sperrmüll in Brand gesetzt

22.07.2021, 06:32 Uhr | dpa

Im Leipziger Stadtteil Connewitz wurden in der Nacht zu Donnerstag mehrere Mülltonnen, Sperrmüll und Gestrüpp in Brand gesetzt. Die mutmaßlichen Brandstifter konnten nicht gefasst werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt. Verletzt wurde niemand.