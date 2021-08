Leipzig

Königsklasse: Leipzig gegen Manchester City, PSG und Brügge

26.08.2021, 19:18 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in der Gruppenphase der Champions League gegen Manchester City, Paris Saint-Germain und den FC Brügge spielen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul.