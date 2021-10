Videos veröffentlicht

Polizei zweifelt: Trug Gil Ofarim die Davidstern-Kette?

17.10.2021, 11:15 Uhr | t-online, wan

Gil Ofarim mit Gitarre bei einem Fernsehauftritt im WDR (Archivbild). Der Sänger hatte sich in einem Leipziger Hotel diskriminiert gefühlt – jetzt kommen Zweifel an seiner Darstellung auf. (Quelle: Lumma Foto/imago images)

An der Darstellung des Sängers Gil Ofarim, es habe wegen seiner Davidstern-Kette in einem Hotel einen antisemitischen Zwischenfall gegeben, gibt es Zweifel. Grund sind Videoaufnahmen von der Ankunft im Hotel.

Nach einem Bericht der Leipziger Volkszeitung sollen Videoaufnahmen aus dem Westin-Hotel in Leipzig Fragen zur Auseinandersetzung zwischen dem Sänger Gil Ofarim und Hotelangestellten aufwerfen. In einem Beitrag auf Instagram hatte der Sänger erklärt, es habe wegen eines Davidsterns, den er an einer Kette um den Hals trage, beim Einchecken in das Hotel einen antisemitischen Vorfall gegeben. Ein Hotel-Mitarbeiter habe ihn aufgefordert, seine Kette abzunehmen. Auch habe jemand in der Lobby gerufen, er solle den Schmuck ablegen.

Jetzt stellt sich aber die Frage, ob Ofarim die Kette tatsächlich getragen habe. Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte am Samstagabend einige Bilder von angeblichen Aufnahmen der Überwachungskameras. Diese zeigen Ofarim bei der Ankunft am Hotel, in der Lobby und an der Rezeption. Eine Kette ist nicht zu sehen. Die "Bild" veröffentlichte am Sonntagvormittag auch die Videos.

Leipziger Polizei habe "ernstzunehmende Zweifel" an ursprünglicher Aussage

In einer Aufnahme soll zu sehen sein, dass Ofarim sichtlich erregt gewesen sei. Es gibt aber keinen Ton zu den Aufnahmen. In seiner polizeilichen Aussage habe Ofarim zudem nicht sagen können, ob er die Kette an jenem Abend sichtbar getragen habe oder nicht. Nach "Bild"-Informationen habe die Leipziger Polizei mittlerweile "ernstzunehmende Zweifel" am ursprünglich geschilderten Ablauf der Ereignisse.



Der Bild gegenüber sagte Ofarim: "Es geht hier nicht um die Kette. Es geht eigentlich um was viel Größeres." Nach Darstellung des Hotels gegenüber der Zeitung seien drei Gäste vorgelassen worden, was den Musiker wütend gemacht habe.