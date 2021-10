Explosionen auf der A9

Gefahrguttransport brennt – Autobahn gesperrt

23.10.2021, 11:50 Uhr | dpa, mtt

Die A9 musste Samstagmorgen in beide Richtungen gesperrt werden. Es gab mehrere Explosionen, nachdem ein Laster mit Klebstoff an Bord in Brand geraten war.

Auf der Autobahn 9 zwischen Leipzig und Gera hat ein Gefahrguttransport gebrannt. Die Fahrbahn zwischen Leipzig-West und Bad Dürrenberg wurde in beide Richtungen gesperrt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Als Brandursache wird ein Reifenschaden vermutet.

Bei dem Gefahrgut handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um Klebstoff. Die "Leipziger Volkszeitung" berichtete, dass mehrere Druckbehälter explodiert seien. Die Einsatzkräfte hätten darum den Sperrkreis vergrößern müssen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien zudem Anwohner in Schkeuditz und Markranstädt gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Lange Staus bei Leipzig

Der Fahrer des Transports blieb unverletzt. Laut der Zeitung hatte er den Brand rechtzeitig bemerkt, den Anhänger auf dem Standstreifen abgestellt und die Zugmaschine in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Gegen 11 Uhr war die A9 wieder in beide Richtungen befahrbar. Es kam zu langen Staus, auch weil die B87 in Markranstädt als mögliche Umleitungsstrecke derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt ist.