Leipzig

Gulacsi und Weihnachten: Für mich kommen jetzt neue Zeiten

03.12.2021, 09:28 Uhr | dpa

Im und am Haus von RB Leipzigs Torwart Peter Gulacsi wird es weihnachtlich. "Ich war früher keine Weihnachtsperson, muss ich ehrlich sagen. Aber meine Frau ist ein Riesen-Weihnachtsfan, und deshalb dekorieren wir alles in unserem Haus und beleuchten es draußen", sagte der 31 Jahre alte ungarische Fußball-Nationalkeeper in einem Interview auf der "11Freunde"-Seite des "Tagesspiegel".

Er sei gespannt, wie es werde, meinte Gulacsi, Vater von zwei kleinen Söhnen. "Auch für mich kommen jetzt neue Zeiten. Mit Kindern Weihnachten zu feiern ist einfach etwas Anderes, und ich glaube, dass Weihnachten in den nächsten Jahren immer größer und größer wird", sagte Gulacsi.