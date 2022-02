Leipzig

Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig beim FC Bayern München

04.02.2022, 06:15 Uhr | dpa

● Erst einmal in elf Bundesliga-Spielen konnte RB Leipzig gegen den FC Bayern München gewinnen. Im März 2018 hieß es in Leipzig 2:1. Seither sind die Sachsen in sieben Partien im Oberhaus gegen die Münchner bei vier Unentschieden und drei Niederlagen sieglos. Eine längere Sieglos-Serie hat RB in der Bundesliga noch gegen kein anderes Team.

● RB Leipzig ist das letzte Team, gegen das die Bayern in der Bundesliga kein Tor erzielten. Seit dem 0:0 im Februar 2020 schoss der Rekordmeister in 67 Partien in Serie jeweils mindestens ein Tor.

● Erstmals seit März 2021 feierte RB zuletzt wieder drei Bundesliga-Siege in Serie, das sind genauso viele Siege wie in den zehn Bundesliga-Spielen zuvor zusammen. Erstmals starteten die Sachsen mit drei Siegen in eine Rückrunde, das gelang aktuell sonst nur Borussia Dortmund.

● Bayern-Torhüter Manuel Neuer kann gegen RB den Bundesliga-Rekord von Oliver Kahn egalisieren. Der gewann 310 Spiele in 557 Begegnungen. Neuer steht bei 309 Erfolgen in bislang 457 Bundesliga-Spielen.

● Erst elf Tore gelangen RB in den elf Bundesliga-Spielen gegen die Bayern. Vom aktuellen RB-Kader ist Emil Forsberg mit zwei Toren der erfolgreichste Schütze. Mehr Treffer gelangen nur dem mittlerweile beim FC Chelsea spielenden Timo Werner (3).