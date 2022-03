A9 stundenlang gesperrt

Laster donnert in Stauende – ein Schwerverletzter

24.03.2022, 15:13 Uhr | t-online, ANRA

Heftiger Unfall auf der A9 bei Leipzig: Am Donnerstagvormittag ist ein Sattelschlepper in einen am Stauende stehenden Lkw gerast. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.

Am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr kam es auf der A9 bei Leipzig zu einem schweren Lkw-Unfall. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache fuhr der Fahrer eines Sattelzuges auf einen Lastwagen auf. Dieser stand an einem Stauende.

Bei Leipzig: Rettungshubschrauber landet auf der Autobahn

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ereignete sich der Unfall nahe der Abfahrt Leipzig-West am Kilometerstein 125,7. Der Fahrer sei dort in ein Stauende gerast.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Unfallfahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt wurde. Er erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Auf der Autobahn landete ein Rettungshubschrauber, der eine Notärztin brachte, um den Verletzten zu versorgen.

Viele Auffahrunfälle an dieser Stelle

An nahezu derselben Stelle ereignete sich am 2. März ein fast identischer Unfall. Auch die Polizei bestätigt, dass es hier öfter zu Auffahrunfällen kommt.

Die Autobahn 9 in Richtung Berlin war bis zum Nachmittag voll gesperrt. Gegen 15 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.