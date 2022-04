Leipzig

80.000 Euro Schaden bei Unfall

12.04.2022, 07:20 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto am Montagabend in Leipzig von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Oberleitungsmast geprallt. Der junge Mann wurde nur leicht verletzt, an seinem Auto entstand aber ein Sachschaden von 80.000 Euro, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Warum der 20-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar. Die Unfallstelle musste zeitweise für Straßenbahnen und den Straßenverkehr gesperrt werden.