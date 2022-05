Die Streiks in Kitas und Horten stressen Eltern und Kinder gleichermaßen. Es reicht langsam. Gebt den Kindern und Einrichtungen endlich die Bedingungen, die sie brauchen.

Leipzig , 4. Mai: Ich nehme mir spontan Urlaub, verschiebe geplante Interviews und Termine. Die Woche darauf dasselbe Spiel. Und an diesem Montag auch – irgendwie wird das jetzt zum Dauerzustand, denn in den Kitas und Horten wird immer noch gestreikt.

In der letzten Woche waren 45.000 Beschäftigte im Ausstand, an diesem Montag wieder Hunderte Kitas und Horte geschlossen. Am Mittwoch nun ist der vorerst letzte Verhandlungstag zwischen Verdi und dem Beamtenbund dbb sowie den kommunalen Arbeitgeberverbänden VKA – Ausgang ungewiss.