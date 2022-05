Mehrere Brände in Leipzig – Verdacht auf Brandstiftung

Toter Autofahrer an Stra├če gefunden

Ungew├Âhnliche Protestaktion auf Konzert in Russland

Offenbar Todesfall auf Kirmes in NRW

18-J├Ąhrige nach Unfall in Lebensgefahr

In Leipzig haben am Wochenende mehrere Br├Ąnde die Feuerwehr in Atem gehalten. Schwerverletzte gab es dabei aber nicht. Es wird wegen Verdacht auf Brandstiftung ermittelt.

In Leipzig kam es am Wochenende zu zwei Br├Ąnden. Nach Angaben der Polizeidirektion breitete sich im Stadtteil Mockau-Nord am fr├╝hen Sonntagmorgen im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung begutachtet, aber nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Im Leipziger Stadtteil Probstheida musste die Feuerwehr bereits in der Nacht zum Samstag zu einem Kellerbrand ausr├╝cken. Laut Polizei brachten die Rettungskr├Ąfte etwa ein Dutzend Hausbewohner in Sicherheit. Sie konnten sp├Ąter in ihre Wohnungen zur├╝ckkehren.