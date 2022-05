Wulff fordert mehr Unterstützung für Chöre

Zur BewĂ€ltigung der Pandemiefolgen fĂŒr Chöre fordert der PrĂ€sident des Deutschen Chorverbandes, Ex-BundesprĂ€sident Christian Wulff, mehr politische UnterstĂŒtzung. Anders werde die Chorszene die Corona-Krise nicht meistern können, erklĂ€rte Wulff am Sonntag zum Abschluss des Deutschen Chorfestes in Leipzig. Unter anderem sollten Auftrittsmöglichkeiten fĂŒr Chöre gefördert und das Ehrenamt finanziell stĂ€rker unterstĂŒtzt werden. Die Kultusminister der LĂ€nder mĂŒssten sich zudem um die Reaktivierung von Schulchören bemĂŒhen, die wĂ€hrend der Pandemie lahmgelegt wurden.

Am viertĂ€gigen Deutschen Chorfest in Leipzig nahmen rund 9500 SĂ€ngerinnen und SĂ€nger teil. 539 Konzerte setzten nach Angaben der Organisatoren ein Zeichen fĂŒr einen kulturellen Neustart. Das nĂ€chste Deutsche Chorfest soll 2025 in NĂŒrnberg veranstaltet werden.