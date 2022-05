Über 50 Ermittlungen wegen "Z"-Symbol in Sachsen

In Sachsen wird in zahlreichen F├Ąllen im Zusammenhang mit dem von Bef├╝rwortern des russischen Angriffskrieges in der Ukraine genutzten Z-Symbol ermittelt. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Dresden wurden seit dem 24. Februar 71 Ermittlungsverfahren (Stand 17. Mai) eingeleitet, wo ein Bezug dazu bestehe. In 59 der F├Ąlle geht es demnach um das Symbol, weitere werden wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen oder Sachbesch├Ądigung gef├╝hrt.