Einsatz von Mainz 05-Kapitän Danny Latza ist fraglich

23.10.2019, 13:28 Uhr | cf, t-online.de

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der FSV Mainz 05 muss das Kellerduell der Fußball-Bundesliga möglicherweise ohne seinen Kapitän Danny Latza bestreiten. Der Mittelfeldspieler des Tabellenvorletzten hat nach einem Schlag auf das Knie in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainiert, sein Einsatz am Freitag gegen den Tabellen-15. 1. FC Köln (20.30 Uhr/DAZN und Eurosport Player) ist offen.

Den Rheinhessen, bei denen es laut Sportvorstand Rouven Schröder "überhaupt keine Trainerdiskussion" gibt, fehlt zudem Edimilson Fernandes sicher. Der 23-Jährige hatte während der Niederlage bei Fortuna Düsseldorf (0:1) die Gelb-Rote Karte gesehen.

Aktuell erwartet Mainz05 30.000 Fans

Mateta, Ji, Bell (verletzt), Fernandes (gesperrt)

Latza (Schlag aufs Knie)

Acht Spiele und nur sechs Punkte: Die Kritik an der derzeitigen Situation des FSV Mainz 05 wird lauter und im Fokus steht: der Trainer. Wie tickt Coach Sandro Schwarz, insbesondere in der aktuellen Situation? Dieser Frage sind die Kollegen der "Allgemeinen Zeitung" nachgegangen. Unter anderem schreiben sie, dass Schwarz bei aller Kritik sachlich, freundlich, aber bestimmt bleibt. Und dass er sich immer vor seine Elf stellt, was seine Vorgänger nicht immer gemacht haben. Dass er dennoch Fehler eingesteht, aber sich nicht hinter Ausreden verstecken will.

Über sein weiteres Vorgehen wird Schwarz am Mittag bei einer Pressekonferenz berichten.

Mainz 05-Trainer Sandro Schwarz. (Quelle: imago images)



So lief der Sport-Dienstag:

14.38 Uhr: Wo Mainz 05 gerade steht



Die Bilanz ist bitter: Acht Spiele in der Bundesliga-Saison – und nur sechs Punkte. Die Kollegen vom SWR haben sich die Situation noch einmal angeschaut: Die Mainzer hätten mehr als 20 Millionen Euro für mehrere Top-Transfers ausgegeben, es solle sich um "den besten Kader seiner Bundesliga-Geschichte" handeln. Doch neben einigen verletzten Spielern haben manche Mainzer offenbar auch ein Einstellungsproblem, machten eher "Dienst nach Vorschrift". Das Fazit der Kollegen: " Wenn Mainz 05 die Kehrtwende einleiten will, müssen alle an einem Strang ziehen. Passiert das nicht, droht der Fall in die Zweitklassigkeit."

12.58 Uhr: Mainz 05 wieder voll im Training



Gestern ist Mainz wieder in die neue Trainingswoche gestartet. Heute wird auch fleißig trainiert. "Es geht um Tore, Tor, Tore", twitterte der Verein.



🔝Im Training heute morgen geht’s um Tore, Tore, Tore 💥💥💥 #Mainz05 pic.twitter.com/Wtj3obyQvU — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 22, 2019

11.15 Uhr: Klopp sorgte für gute Laune bei Mainz 05-Versammlung



"Die Jungs sind maßgeblich verantwortlich, dass mich Mainz 05 18 Jahre ernährt hat", sagte Jürgen Klopp in einer Videobotschaft gestern Abend zur Mitgliederversammlung und sorgte laut "Kicker" für Erheiterung. Der ehemalige Mainzer Spieler und Trainer lobte die Arbeit von Strutz, Heidel und Co. "Dass der Verein dasteht wie ein Vorzeigeverein, haben sie zu verantworten."

8.31 Uhr: Viel zu feiern für den 1. FSV Mainz 05!



Sportlich läuft es vielleicht gerade nicht ganz so gut für den FSV Mainz 05. Aber zu feiern gab es bei der Mitgliederversammlung am Montagabend dennoch einiges. Harald Strutz, der die 05er als Präsident zwischen 1988 bis 2017 vom stets klammen Zweitligisten zum etablierten Erstligisten geführt hatte, wurde einstimmig von den Mitgliedern zum Ehrenpräsident ernannt. "Manchmal ist das Füllhorn mit Glück gefüllt. Es ist mir eine unfassbare Ehre und Freude", erklärte Strutz. Zu Ehrenmitgliedern ernannte die Versammlung außerdem die übrigen Mitglieder des Alt-Vorstandes.

Und auch wirtschaftlich läuft es gut für den Verein. "Mainz 05 hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Rekordgewinn nach Steuern von 15,8 Millionen Euro bei einem Rekordumsatz von 145,4 Mio. Euro abgeschlossen", sagte Vorstand Jan Lehmann am Abend. Mehr zur Mitgliederversammlung lesen Sie hier...

Ein emotionaler Abend hat in der OPEL ARENA gegen 22 Uhr sein Ende gefunden. Ausführliche Infos zu Ehrungen, Rekorden und zentralen Aussagen aus den Reden von Vorstand & Aufsichtsrat findet ihr auf https://t.co/Si2CFT9wH8 pic.twitter.com/KRibPcmdrt — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 21, 2019

So lief der Sport-Montag:



15.54 Uhr: Was der 1. FSV Mainz 05 fürs Klima macht



Nicht erst seit Fridays for Future: Der 1. FSV Mainz 05 setzt schon lange auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Seit 2010 trägt er den Titel "Erster klimaneutraler Verein der Bundesliga". Doch was genau macht der Verein, machen die Fans in Sachen Umweltschutz? Die Kollegen von der "Sportschau" haben sich das mal genauer angeschaut. Hier geht es zum Video.

11.50 Uhr: Grandiose Zahlen beim Mainz 05-Nachwuchs



Da muss man zweimal hinschauen, bei diesem Ergebnis! Die U10-Mannschaft von Mainz 05 hat mit unglaublichen 31:1 gegen Fortuna Mombach gewonnen. Fast alle anderen Mainzer Nachwuchsteams konnten am Wochenende ebenfalls punkten. Eine Auswahl: Die U9 siegte mit 13:1, die U11 mit 7:1, die U14 mit mit 5:2, die U17 mit 3:0 und die U19 mit 3:1. Glückwunsch an alle Teams!

8.59 Uhr: Mainz 05 startet in die neue Woche



Das muss man erstmal sacken lassen. Nach der 1:0-Niederlage am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf landet der FSV Mainz 05 auf einem bitteren 17. Platz in der Bundesliga. "Wir hatten in den ersten 15 Minuten viel Kontrolle. Danach haben wir immer mehr den Zugriff verloren und zu wenig die Box gesucht. Wir wollten zielstrebiger sein und offensive Aktionen provozieren", sagte Trainer Sandro Schwarz am Samstag.



Wir hoffen, dass die neue Woche den Mainzern mehr Glück bringt. Am Freitagabend empfängt Mainz 05 dann den 1. FC Köln, der aktuell auf Platz 15 steht.

So sieht der Trainingsplan von Mainz05 für diese Woche aus



Euch allen einen guten Start in die Woche 👊 pic.twitter.com/UIm0HuovQK — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 21, 2019

