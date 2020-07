Mainz

Zahl der Corona-Infektionen steigt etwas

18.07.2020, 12:46 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle binnen 24 Stunden um 13 erhöht. Am Samstag zählten die Behörden 7291 Fälle von Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 (Stand 10.30 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen verharrte bei 238. Aktuell sind mindestens 254 Menschen im Bundesland den Angaben zufolge mit dem Coronavirus infiziert. 6799 Bürger gelten als genesen.

Im Kreis Bitburg-Prüm traten laut Ministerium in den vergangenen sieben Tagen 16 neue Fälle pro 100 000 Einwohner auf, in der Stadt Kaiserslautern 15 und im Kreis Südwestpfalz 14. In zehn der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz ist in der zurückliegenden Woche keine einzige neue Infektion bekanntgeworden.