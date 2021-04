"Hohe Gefährdung"

E-Scooter-Fahrer düst mit Baum durch Mainz

28.04.2021, 10:35 Uhr | t-online

In Mainz sucht Polizei einen E-Scooter-Fahrer, weil er das Gerät falsch beladen hatte. Er transportierte einen kleinen Baum auf der Trittfläche des Scooters. Die Polizei weist auf die Gefährlichkeit dieser Aktion hin.

Ein ungewöhnlicher Anblick hat am Dienstagnachmittag die Polizei in Mainz auf den Fahrer eines E-Scooters aufmerksam gemacht. Zeugen hatten laut einer Mitteilung vom Mittwoch den E-Scooter gemeldet, weil der Fahrer auf ihm einen kleinen Baum beförderte. Diesen hatte er in einem Karton abgestellt, der auf der Trittfläche des Scooters lag.

Laut Polizei war dadurch "sowohl die Bedienung des Rollers eingeschränkt, als auch die Ladung nicht richtig gesichert". Denn laut der Straßenverkehrsordnung müsse eine Ladung verkehrssicher verstaut sein oder gegen das Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen gesichert sein. "Ein auf der Ladung stehender Fuß, stellt keine ausreichende Sicherung dar", stellt die Polizei fest.

Da deswegen laut der Behörde eine "hohe Gefährdung" vorgelegen hat, müsste der Fahrer eigentlich mit einem Bußgeld in Höhe von 35 Euro rechnen. Doch die Polizei konnte den Fahrer nicht mehr ausfindig machen. Nur ein Foto, das wohl Zeugen aufgenommen hatte, zeugt von der waghalsigen Aktion.