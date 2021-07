Mainz

25 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

18.07.2021, 12:32 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz sind binnen 24 Stunden 25 neue Corona-Infektionen registriert worden. Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Sonntag berichtete, gab es keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie gab es in Rheinland-Pfalz 156.080 bestätigte Infektionen, 3895 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Die sieben Tage-Inzidenz - die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner an sieben aufeinander folgenden Tagen - stieg leicht auf 10,9. Am Samstag hatte der Wert noch bei 10,6 gelegen.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 11.19 Uhr) 15 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Zwölf von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.