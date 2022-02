Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist rückläufig

21.02.2022, 17:10 Uhr | dpa

Die Häufigkeit von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1064,2. Am Sonntag waren es 1099,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Die Gesundheitsämter erfassten am Montag 6627 bestätigte Fälle binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Aktuell galten noch 149.108 Menschen als akut mit Sars-CoV-2 infiziert. Außerdem wurden 14 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten registriert, so dass die Gesamtzahl auf 4940 stieg. Die Hospitalisierungsinzidenz sank leicht von 6,58 auf 6,43. Dieser Wert gibt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Montag in Neustadt an der Weinstraße mit 2549,4. Die pfälzische Stadt gehört damit nach Daten des Robert Koch-Instituts zu den sechs Kommunen mit den bundesweit höchsten Inzidenzen. Danach folgten am Montag in Rheinland-Pfalz der Kreis Bad Dürkheim (1772,9), die Stadt Worms (1411,5) und der Kreis Germersheim (1330,2). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 736,0 im Kreis Kusel.