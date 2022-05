Trabert nach Ukraine-Reise für "Waffen der Menschlichkeit"

"Bei uns wird zu viel ├╝ber schwere Waffen diskutiert und zu wenig dar├╝ber, wie man die Bev├Âlkerung konkret unterst├╝tzen kann", sagte Trabert am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die "Waffen der Menschlichkeit" m├╝ssten mehr zum Einsatz kommen. Die Reise durch das Kriegsgebiet fand ohne Personenschutz und ohne Genehmigung deutscher Beh├Ârden statt. W├Ąhrend des Aufenthalts in Lwiw habe es mehrfach Raketenangriffe gegeben, berichtete Trabert. Treffen mit ukrainischen Politikern habe es nicht gegeben.

Anders als Gysi sei er nicht grunds├Ątzlich gegen Waffenlieferungen, sagte Trabert. Seine Erfahrung in vielen Kriegsgebieten habe ihn gelehrt, dass man Despoten nicht allein mit Verhandlungen bek├Ąmpfen k├Ânne. "Wenn man die Zivilbev├Âlkerung sch├╝tzen m├Âchte, muss man das bisweilen auch mit Waffen tun." Die Debatte in Deutschland ist seiner Meinung nach inzwischen aus dem Ruder gelaufen: Menschen, die Waffenlieferungen ablehnten, d├╝rften nicht stigmatisiert werden.

Trabert hat nach eigenen Angaben medizinisches Material in ein Krankenhaus gebracht, darunter ein Ger├Ąt, mit dem Eigenhaut transplantiert werden kann, und Schienen zur Stabilisierung von Br├╝chen. Er ├╝bergab Spenden an Notk├╝chen und Kliniken und sprach dabei mit Kriegsopfern und Helfern. Die Berichte h├Ątten ihn sehr betroffen gemacht. "Was oft vergessen wird: Auch die Helfer sind traumatisiert." Ihnen will Trabert weiter von Deutschland aus helfen.