Hohe Kosten, unklare Zukunft: Verbraucher suchen Rat

Allein im MĂ€rz gingen nach seinen Worten auf einer extra fĂŒr den Energiebereich eingerichteten Mailadresse ĂŒber 800 Anfragen ein. "Es brummt ohne Ende", sagte er. Die VerbraucherschĂŒtzer tĂ€ten zwar alles, was sie könnten, um den Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dennoch sei ihnen bewusst, dass manche Leute unzufrieden seien, weil sie am Telefon nicht durchkĂ€men oder sie nicht schnell genug eine Antwort erhielten. "Doch auch wir können nicht beliebig schnell das Personal hochfahren."

Rat suchen auch Hausbesitzer, die sich ĂŒberlegen, wie sie in Zukunft die eigenen vier WĂ€nde warm bekommen. Der Hintergrund: Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine will Deutschland weg von Energie aus Russland . Ab dem Jahr 2024 sollen nach dem Willen der Bundesregierung möglichst nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Der Einbau von Gasheizungen wĂ€re damit im Regelfall nicht mehr möglich. Es soll zudem der Rahmen dafĂŒr geschaffen werden, dass EigentĂŒmerinnen und EigentĂŒmer von Immobilien ihre ĂŒber 20 Jahre alten Heizungsanlagen austauschen können. Außerdem soll eine große WĂ€rmepumpen-Offensive mit staatlicher Förderung gestartet werden.

Denkbar sei auch, eine WĂ€rmepumpe an die Seite eines alten, konventionellen Heizkessels zu stellen, wenn der noch nicht zu alt sei. Auf diese Weise könne ein Hausbesitzer ĂŒbergangsweise ein paar Jahre zweigleisig fahren und den alten Gas- oder Ölkessel als Spitzenlastkessel in den Wintermonaten zu benutzen. Danach könne man in den nĂ€chsten Jahren nach Kassenlage das GebĂ€ude energetisch aufrĂŒsten, also beispielsweise WĂ€rmedĂ€mmung aufbringen und Fester austauschen. "Wenn man das gemacht hat, kann man dann endgĂŒltig den alten Brenner rauswerfen und voll auf die WĂ€rmepumpe setzen", sagte er. Welche Option die beste sei, hĂ€nge vom Einzelfall ab.