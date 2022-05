Start des 9-Euro-Tickets: Mehr Geld vom Bund gefordert

Nach den Entscheidungen von Bundestag und Bundesrat hat beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem angeschlossenen Verkehrsunternehmen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH am Freitag der Verkauf der 9-Euro-Tickets begonnen. Das Aktionsticket sei bereits online oder ├╝ber die "rnv/VRN-Handy-Ticket-App" und die "eTarif-App" erh├Ąltlich, erkl├Ąrte ein Sprecher. Ab Samstag sollen die Fahrscheinautomaten folgen, ab Montag gibt es die Fahrkarten f├╝r Busse oder Regionalbahnen in den Mobilit├Ątszentralen, etwa in Ludwigshafen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte mit, das Ticket sei ab Montag an den Fahrkartenautomaten sowie in allen gr├Â├čeren RMV-Vertriebsstellen erh├Ąltlich. Der Verkauf ├╝ber die "RMV-App" starte am 1. Juni.