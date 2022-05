Dreyer zum Lautern-Aufstieg: "Mit viel Herzblut"

Die rheinland-pfĂ€lzische MinisterprĂ€sidenten Malu Dreyer hat dem 1. FC Kaiserslautern zum Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gratuliert. "Die Roten Teufel haben mit riesiger Willenskraft, viel Herzblut und ihren tollen Fans im RĂŒcken den Wiederaufstieg in die 2. Liga geschafft", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch. Die Mannschaft habe gezeigt, was man mit Teamgeist erreichen könne.