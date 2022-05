Corona-Inzidenz so niedrig wie Anfang Januar

Die Inzidenz der amtlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit dem 5. Januar gesunken. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte 230,8 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Eine Woche zuvor waren es noch 329,4.

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist niedriger als im Bundesdurchschnitt. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch nach Daten des Robert Koch-Instituts bei 281,8. In Rheinland-Pfalz hatte die Sieben-Tage-Inzidenz ihren bisherigen Höchststand am 29. MÀrz mit 1747,1 erreicht.