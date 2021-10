Münster

Kinoprogrammpreis NRW: "Cinema & Kurbelkiste" an Spitze

05.10.2021, 21:34 Uhr | dpa

Das Kino "Cinema & Kurbelkiste" in Münster ist beim Kinoprogrammpreis NRW in diesem Jahr auf dem Spitzenplatz: Es erhielt ein Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro, wie die Film- und Medienstiftung NRW am Dienstag in Köln mitteilte. Sieben Kinos aus Bielefeld, Köln, Bonn, Düsseldorf, Bochum und Essen bekamen jeweils zwischen 20.000 und 23.000 Euro.

Zudem erhielten zehn Kinos eine Sonderprämie in Höhe von 10.000 Euro. Sie hätten sich während der coronabedingten Schließungen besonders für die Besucherbindung eingesetzt, hieß es. Insgesamt lag das Preisgeld bei einer Million Euro.

Gerade in diesem Jahr sei es ein großes Anliegen, die Kinomacher in Nordrhein-Westfalen für ihr Engagement zu ehren, sagte Petra Müller, Geschäftsführerin der Stiftung. "Ihre Leidenschaft begeistert uns alle, und wir freuen uns, wieder ihre Gäste sein zu dürfen."

Vom "Appollo" in Aachen bis zum "Talflimmern" in Wuppertal: Insgesamt wurden 74 Filmtheater aus 46 Städten in NRW ausgezeichnet. Mit den Preisen ehrt die Stiftung Kinobetreiber, die sich "in besonderer Weise um ein vielfältiges Programm deutscher und europäischer Filme sowie Kinder- und Jugendfilme verdient gemacht haben".