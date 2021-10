Münster

Geiselnahme in JVA-Münster: Ermittlungen eingestellt

09.10.2021, 09:01 Uhr | dpa

Ein Jahr nach einer Geiselnahme im Gefängnis in Münster hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen einen Polizeibeamten eingestellt. Der Einsatz der Schusswaffen sei rechtmäßig gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt der Deutschen Presse-Agentur. Der Geiselnehmer war nach der stundenlangen Bedrohung einer jungen Auszubildenden im Vollzug erschossen worden. Gegen diese Entscheidung von 22. Juli 2021 liegt nach Auskunft der Staatsanwaltschaft eine Beschwerde aus dem Kreis der Angehörigen des erschossenen Häftlings vor. "Diese Beschwerde vom 16. August wird derzeit von uns geprüft", erklärt Botzenhardt. Sollte es bei der ursprünglichen Bewertung bleiben, überprüft die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm den Vorgang.

Der offenbar geistig verwirrte Geiselnehmer hatte im Oktober 2020 eine 29 Jahre alte Auszubildende im Gefängnis in seine Gewalt gebracht und war nach gut drei Stunden von SEK-Beamten erschossen worden. Die Leiche des 40-Jährigen wies vier Schussverletzungen auf. Laut einem Bericht des NRW-Justizministeriums war der Mann mit einem 14,5 Zentimeter langen und an beiden Seiten angespitzten Zahnbürstenstiel am Hals der Geisel auf die Beamten zugegangen.