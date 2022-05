Bahnstrecke nach Güterzugunfall weiter gesperrt

Nach dem Unfall zweier G├╝terz├╝ge bei M├╝nster in S├╝dhessen mit einem t├Âdlich verungl├╝ckten Lokf├╝hrer ist die Strecke auch am Montag weiter gesperrt geblieben. Die Strecke sei ger├Ąumt, eine Prognose, wann sie wieder freigegeben werde, gebe es aber noch nicht, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Wie lange das dauert, ist offen. Auch die Ungl├╝cksursache sei weiter unklar.

Einer der Z├╝ge war am fr├╝hen Donnerstagmorgen wegen einer defekten Oberleitung auf der Strecke stehen geblieben, und der andere Zug ist aufgefahren. Der 49-j├Ąhrige Lokf├╝hrer wurde den Angaben zufolge in der aufgefahrenen und entgleisten Lok eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.