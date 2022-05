Sechster Affenpocken-Fall in NRW bestätigt

M├╝nster Sechster Affenpocken-Fall in NRW best├Ątigt Von dpa 27.05.2022 - 20:54 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In Nordrhein-Westfalen ist am Freitag eine weitere Affenpocken-Infektion best├Ątigt worden. Das Universit├Ąts-Klinikum M├╝nster (UKM) habe dem Gesundheitsamt der Stadt einen durch PCR-Test best├Ątigten Affenpocken-Fall gemeldet, teilte die Stadt M├╝nster am Freitagabend mit.

Ein 34-j├Ąhriger M├╝nsteraner habe sich demnach am Freitag mit Symptomen beim Hausarzt vorgestellt, der diesen an das UKM ├╝berwies. Dort habe das Labor die Infektion best├Ątigt und eine Probe an das Robert Koch-Institut geschickt.

Damit gibt es in NRW nun insgesamt sechs best├Ątigte F├Ąlle von Affenpocken. Am vergangenen Dienstag war die Krankheit bei drei M├Ąnnern im Alter von 36 bis 45 Jahren in K├Âln diagnostiziert worden, am Freitag meldete die Stadt D├╝sseldorf zwei weitere F├Ąlle. Einen weiteren Verdacht auf eine Affenpocken-Infektion gibt es in Aachen. Dort stand am Freitag das Ergebnis der Labortests laut einem Sprecher der St├Ądteregion aber noch aus.

Der nun in M├╝nster behandelte Patient sei station├Ąr aufgenommen worden, ihm gehe es den Umst├Ąnden entsprechend gut. "Es handelt sich um eine Person mit Exposition im europ├Ąischen Ausland", hie├č es in der Mitteilung der Stadt weiter.