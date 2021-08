Video zu Rassismusvorfall

Angebliches Opfer hat "gebissen und geschlagen"

Im Netz sorgt ein Video aus Nürnberg aktuell für Furore: Eine Menschengruppe verfolgt und beschimpft eine dunkelhäutige Frau und ihren Sohn. Ein klarer Fall von Rassismus? Recherchen zeigen, was wirklich geschah.

Ein wütender Mob ruft Beleidigungen und verfolgt eine scheinbar unschuldige dunkelhäutige Frau mit ihrem kleinen Sohn durch die Straßen eines Wohnviertels. Kurz kommt es zu Handgreiflichkeiten. Diese Szenen eines rund zwei Minuten langen Videos sorgen derzeit für Rassismus-Diskussionen auf Twitter.

Doch das Video zeigt nur einen Ausschnitt der Geschichte. t-online hat bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nachgefragt. Dort kam heraus: Das Video stammt bereits aus August 2020. Und das angebliche Opfer, die dunkelhäutige Frau, gilt für die Staatsanwaltschaft als Tatverdächtige.



Laut einer Sprecherin habe sich die Frau im vergangenen Jahr vor die Haustür einer gerade heimgekehrten Nachbarin gestellt – und dort in einem Streit ihr Gesicht an das Gesicht der Frau gepresst. Die Behördensprecherin: "Auf Bitten, den Corona-Abstand einzuhalten, schlug die Tatverdächtige der Nachbarin mehrfach ins Gesicht, biss ihr in den Unterarm und brachte die Geschädigte so zu Boden."

"Ich bring dich und deine Scheiß-Familie um"

Auf die am Boden liegende Nachbarin habe die Frau dann weiter eingetreten – auch "Ich bring dich und deine Scheiß-Familie um" soll die Beschuldigte geschrien haben.



Als Nachbarn die Polizei alarmierten, entfernte sich die Beschuldigte vom Tatort. Laut der Sprecherin hätten einige Zeugen die Angreiferin dann verfolgt und beleidigt. Das zeigt auch das Video, das nun – ein Jahr nach dem Vorfall – für Aufsehen sorgt. Gegen drei Personen wurde demnach zunächst wegen Beleidigung ermittelt, dann aber kein Strafantrag gestellt. Die Verfahren wurden eingestellt.



Ende 2020 lief beim Amtsgericht Hersbruck bereits die erste Hauptverhandlung in dem Fall. Die Ursache des anfänglichen Streits und das Motiv der Tatverdächtigen ist bis heute unklar.