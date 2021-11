1G-Regel in Nürnberg

Steakhaus bewirtet nur noch Geimpfte – "Wir sind überfordert"

11.11.2021, 12:39 Uhr | MaM, t-online

Genesenenzertifikate, Testergebnisse und Impfnachweise: Ein Gastronom in Nürnberg ist mit der Kontrolle überfordert. Er will, dass sich endlich alle impfen lassen – und geht einen konsequenten Schritt.

Bei einem Restaurantbesuch in Bayern gilt die 3G-Plus-Regel. Doch ein Restaurant im bayerischen Nürnberg hat die Regeln nun verschärft und die 1G-Regel eingeführt. Wie "inFranken" berichtet, bewirtet es nur noch geimpfte Gäste über 18 Jahren.

Genesene oder Personen mit einem PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden, wie es für die 3G-Regel gilt, erhalten im Nürnberger Restaurant "Wein und Steak Allegro" demnach keinen Eintritt. Auch Kinder würden nicht mehr im Restaurant bewirtet.

Seinen Schritt begründet der Betreiber Hakan Basaran damit, sich, seine Mitarbeiter und seine Gäste schützen zu wollen. Auch falle es ihm schwer, die Genesenen-Nachweise zu kontrollieren. "Acht Monate hatten wir zu und jetzt passiert wieder das Gleiche", kritisiert Basaran. "Wir sind überfordert", so der 54-Jährige. Er appelliert an die Bevölkerung sich impfen zu lassen. "Wir wären nicht in dieser Pandemie, wenn sich alle einfach impfen lassen würden", findet er.

Nürnberg: Kritik und Zuspruch

Seine Gäste begrüßten die Entscheidung. Dort habe auch so mancher Vorfall, bei dem Kinder aus dem anliegenden Kindergarten ins Restaurant gestürmt seien, schon zu manchen schlechten Online-Rezensionen geführt. Die hätten jedoch "in einem Lokal, in dem Alkohol getrunken wird, eh nichts verloren", meint der Basaran.

Dass seine Regelung die perfekte Lösung ist, daran glaube er nicht, doch er fühle sich von der Politik im Stich gelassen und wolle so selbst handeln – eine Haltung, die jedoch nicht bei allen gut ankommt.

"Sind sie Gastronom oder Virologe?", fragt ein Google-Nutzer. Dort hagelt es seit der Entscheidung Basarans schlechte Kritik. Mit den Bewertungen "kinderfeindlich" und "diskriminierend", vergeben etliche Google-Nutzer dem Restaurant nur einen Stern.